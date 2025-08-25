Скидки
«Прекрасный момент». Соболенко — о присутствии Уильямс на церемонии введения в Зал славы

«Прекрасный момент». Соболенко — о присутствии Уильямс на церемонии введения в Зал славы
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как восприняла появление 23-кратной чемпионки серии «Большого шлема» американки Серены Уильямс на церемонии введения в Международный зал славы тенниса российской теннисистки Марии Шараповой.

«Это было действительно вдохновляюще. Видно, что теннис — лишь небольшая часть нашей жизни. То, как они стали столь близкими подругами, очень вдохновляет. Их речи меня тронули. Это был прекрасный момент и важный сигнал для всего мира: да, на корте мы соперники и можем быть довольно агрессивными, но за пределами корта мы все добрые и друзья», — приводит слова Соболенко Punto De Break.

Мария Шарапова стала первой российской теннисисткой, удостоенной подобного признания. До Шараповой в него входили лишь два представителя России (все — мужчины) — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).

Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
