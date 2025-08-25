Соболенко — о матче 1-го круга US Open: начала не очень хорошо, но потом нашла свой ритм
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою игру в матче первого круга US Open — 2025, в котором она встречалась со швейцарской теннисисткой Ребекой Масаровой (7:5, 6:1).
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Ребека Масарова
Р. Масарова
«Я счастлива, что смогла одержать эту победу и пройти во второй круг. Чувствую, что в первых геймах начала не очень хорошо, но потом нашла свой ритм. Да, я довольна уровнем игры, который показала сегодня», — приводит слова Соболенко Punto De Break.
Во втором круге US Open — 2025 Арина Соболенко встретится с российской теннисисткой Полиной Кудерметовой, которая вышла в следующую стадию турнира после отказа испанки Нурии Парризас-Диас от продолжения борьбы при счёте 2:2 в первом сете матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2025
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:13
-
15:00
-
14:58
-
14:42
-
14:23
-
14:14
-
14:06
-
13:54
-
13:36
-
13:30
-
13:00
-
12:43
-
12:32
-
12:11
-
12:09
-
12:03
-
11:54
-
11:48
-
11:24
-
11:16
-
11:08
-
11:02
-
10:54
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:00
-
09:32
-
08:50
-
08:38
-
08:32
-
08:04