Соболенко — о матче 1-го круга US Open: начала не очень хорошо, но потом нашла свой ритм

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою игру в матче первого круга US Open — 2025, в котором она встречалась со швейцарской теннисисткой Ребекой Масаровой (7:5, 6:1).

«Я счастлива, что смогла одержать эту победу и пройти во второй круг. Чувствую, что в первых геймах начала не очень хорошо, но потом нашла свой ритм. Да, я довольна уровнем игры, который показала сегодня», — приводит слова Соболенко Punto De Break.

Во втором круге US Open — 2025 Арина Соболенко встретится с российской теннисисткой Полиной Кудерметовой, которая вышла в следующую стадию турнира после отказа испанки Нурии Парризас-Диас от продолжения борьбы при счёте 2:2 в первом сете матча.