Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — о матче 1-го круга US Open: начала не очень хорошо, но потом нашла свой ритм

Соболенко — о матче 1-го круга US Open: начала не очень хорошо, но потом нашла свой ритм
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою игру в матче первого круга US Open — 2025, в котором она встречалась со швейцарской теннисисткой Ребекой Масаровой (7:5, 6:1).

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ребека Масарова
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова

«Я счастлива, что смогла одержать эту победу и пройти во второй круг. Чувствую, что в первых геймах начала не очень хорошо, но потом нашла свой ритм. Да, я довольна уровнем игры, который показала сегодня», — приводит слова Соболенко Punto De Break.

Во втором круге US Open — 2025 Арина Соболенко встретится с российской теннисисткой Полиной Кудерметовой, которая вышла в следующую стадию турнира после отказа испанки Нурии Парризас-Диас от продолжения борьбы при счёте 2:2 в первом сете матча.

Материалы по теме
«Ему надо отдохнуть от тенниса». Бурная реакция на сенсационный вылет Медведева с US Open
«Ему надо отдохнуть от тенниса». Бурная реакция на сенсационный вылет Медведева с US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android