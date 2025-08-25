Елена Веснина: Медведев зажёг публику на US Open, но ему надо меняться

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением о матче первого круга US Open — 2025 между российским теннисистом Даниилом Медведевым и французом Бенжаменом Бонзи. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 в пользу французского теннисиста и запомнилась скандалом с участием россиянина.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 7
|6
|4
|
|7
|6 5
|0
|6
«Матч Даниила с Бонзи складывалась совсем не так, как я ожидала. Думала, будет равная борьба. Однако Даня в своём стиле смог развернуть этот матч. Где-то пришлось поспорить с судьёй, но он завёл публику, которая уже пожалела, что купила билеты на эту игру. Но потом все поняли, что вот — тот Медведев, которого любят. Он зажёг публику US Open. Люди просто вскакивали с мест и поддерживали Даниила.
Где-то Даня перегнул палку и вывел из себя соперника. Однако Медведев часто так делает, и не для того, чтобы навредить оппоненту, а чтобы завести себя. В какой-то момент Даня нашёл игру и практически перевернул ход матча. Сейчас ему не хватает победной практики. Но и соперник был очень неудобный. Обидно. Даня проходит через серьёзное испытание. Думаю, надо меняться и находить другие пути, чтобы вытаскивать матчи. Ощущение, что Даня всегда должен противостоять всему миру. Это не тот путь, нужно быть поспокойнее и требовательнее к себе в некоторых вещах», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 25 августа 2025
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:13
-
15:00
-
14:58
-
14:42
-
14:23
-
14:14
-
14:06
-
13:54
-
13:36
-
13:30
-
13:00
-
12:43
-
12:32
-
12:11
-
12:09
-
12:03
-
11:54
-
11:48
-
11:24
-
11:16
-
11:08
-
11:02
-
10:54
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:00
-
09:32
-
08:50
-
08:38
-
08:32
-
08:04