Елена Веснина: Медведев зажёг публику на US Open, но ему надо меняться

Елена Веснина: Медведев зажёг публику на US Open, но ему надо меняться
Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением о матче первого круга US Open — 2025 между российским теннисистом Даниилом Медведевым и французом Бенжаменом Бонзи. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 в пользу французского теннисиста и запомнилась скандалом с участием россиянина.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

«Матч Даниила с Бонзи складывалась совсем не так, как я ожидала. Думала, будет равная борьба. Однако Даня в своём стиле смог развернуть этот матч. Где-то пришлось поспорить с судьёй, но он завёл публику, которая уже пожалела, что купила билеты на эту игру. Но потом все поняли, что вот — тот Медведев, которого любят. Он зажёг публику US Open. Люди просто вскакивали с мест и поддерживали Даниила.

Где-то Даня перегнул палку и вывел из себя соперника. Однако Медведев часто так делает, и не для того, чтобы навредить оппоненту, а чтобы завести себя. В какой-то момент Даня нашёл игру и практически перевернул ход матча. Сейчас ему не хватает победной практики. Но и соперник был очень неудобный. Обидно. Даня проходит через серьёзное испытание. Думаю, надо меняться и находить другие пути, чтобы вытаскивать матчи. Ощущение, что Даня всегда должен противостоять всему миру. Это не тот путь, нужно быть поспокойнее и требовательнее к себе в некоторых вещах», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

