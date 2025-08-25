Соболенко: чем старше я становлюсь, тем больше предпочитаю иметь лишний день отдыха

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как она относится к дополнительному дню отдыха во время турниров серии «Большого шлема», отметив, что с возрастом наличие выходного становится приятным бонусом.

«Я не выбирала играть в воскресенье, но если выигрываешь матч, чувствуешь себя прекрасно. У тебя есть как бы дополнительный выходной день — это может быть и хорошо, и плохо. Но лично я привыкла, и мне это нравится. Правда, это работает только тогда, когда ты выигрываешь матч, понимаете. Представьте, что заканчиваешь турнир в воскресенье — тогда, да, можно почувствовать некоторое разочарование от расписания. Но чем старше я становлюсь, тем больше предпочитаю иметь лишний день отдыха», – приводит слова Соболенко Punto De Break.

Во втором круге US Open – 2025 Арина Соболенко встретится с российской теннисисткой Полиной Кудерметовой.