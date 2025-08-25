Скидки
Селиваненко: сам Медведев не может определить причину таких результатов

Селиваненко: сам Медведев не может определить причину таких результатов
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге US Open — 2025 от француза Бенжамена Бонзи (3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6), отметив, что не удивлён таким результатом.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

«На мой взгляд, Даниил Медведев лучше всего сам крайне откровенно говорит в своих интервью о том, что не может до конца определить причину, приводящую в этом сезоне к таким итоговым результатам отдельных игр. Теннис состоит в том числе и из таких периодов в карьере. Но если абстрагироваться от итогового счёта, вчерашний матч удался с точки зрения зрелищности, драмы, интриги и эмоционального накала. А эпизод на матчболе в конце третьего сета наверняка будет предметом обсуждения и разбора в теннисном сообществе», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

