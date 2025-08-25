«Ему нужна помощь специалистов». Беккер — о поведении Медведева на US Open

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на эмоциональное поведение россиянина Даниила Медведева во время матча US Open с французским теннисистом Бенжаменом Бонзи. Даниил проиграл со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.
«Назовём это «публичной истерикой». Думаю, ему нужна помощь специалистов», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.
Инцидент произошёл в третьем сете при счёте 5:4 на матчболе француза. После первой подачи Бонзи в сетку фотограф решил, что встреча завершилась, и выбежал на корт. Судья вернул французу первую подачу, что вызвало недовольство Медведева. Россиянин вступил в спор с арбитром, обвинив его в стремлении поскорее закончить матч. Трибуны поддержали Медведева, освистав судью.
