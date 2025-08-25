Вихлянцева: включение Шараповой в Международный зал теннисной славы — великое событие

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о включении легендарной соотечественницы Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы.

«Включение Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы — великое событие, учитывая, что среди наших девушек никто не удостаивался такой чести. Для Марии, которая начинала играть в теннис с юных лет в Америке, вполне логично, что её одной из первых включили в этот зал. Она считается одной из самых именитых и титулованных российских теннисисток.

Само событие прошло очень красиво, как я видела в социальных сетях. Ей сшили специальное платье, а также приехали её отец, команда, один из тренеров и тренеры по фитнесу. Всё это было очень трогательно. Даже Серена Уильямс присутствовала там. Мне кажется, что все соцсети просто взорвались после включения Марии в Зал теннисной славы», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.