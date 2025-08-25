Скидки
Тейлор Фриц отреагировал на инцидент с фотографом в матче Медведева на US Open

Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц отреагировал на инцидент с фотографом, который вмешался в ход матча первого круга US Open – 2025 между россиянином Даниилом Медведевым и французским теннисистом Бенжаменом Бонзи. Медведев проиграл матч со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

«Фотограф, вышедший на корт, когда это было запрещено, мог просто изменить весь матч», — написал Фриц на своей странице в социальных сетях.

Инцидент произошёл в третьем сете при счёте 5:4 на матчболе француза. После первой подачи Бонзи в сетку фотограф решил, что встреча завершилась, и выбежал на корт. Судья вернул французу первую подачу, что вызвало недовольство Медведева. Россиянин вступил в спор с арбитром, обвинив его в стремлении поскорее закончить матч. Трибуны поддержали Медведева, освистав судью.

