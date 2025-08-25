Патрик Макинрой посоветовал Медведеву завершить сезон-2025 досрочно
Теннисный тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева в матче US Open — 2025 с французским теннисистом Бенжаменом Бонзи. Даниил проиграл со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. По ходу матча россиянин не раз был эмоционален и раздражён.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 7
|6
|4
|
|7
|6 5
|0
|6
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
«Медведеву нужно взять отпуск до конца сезона», — написал Макинрой на своей странице в социальных сетях.
После завершения матча россиянин, находясь на скамейке у корта, длительное время бил свою ракетку, которая в итоге разломалась практически пополам. Затем Даниил опустил голову и молча сидел, переживая свою неудачу. Отметим, Даниил Медведев потерпел четвёртое поражение подряд на турнирах серии «Большого шлема» в 2025 году.
