Саша Бажин оценил триумф Дианы Шнайдер на турнире WTA-500 в Монтеррее

Немецкий тренер Саша Бажин, работающий с российской теннисисткой Дианой Шнайдер, отреагировал на победу подопечной на турнире категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В финальном матче 21-летняя теннисистка одержала победу над 30-летней соотечественницей 14-м номером рейтинга Екатериной Александровой со счётом 6:3, 4:6, 6:4.
«Отличная неделя. Горжусь выступлением Дианы в Мексике. Здесь у неё было несколько сложных матчей, но она сумела найти способы справиться с ними. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе», — написал Бажин на своей странице в социальных сетях.
26 августа Шнайдер (20-й номер посева) начнёт своё выступление на Открытом чемпионате США 2025 года. В первом круге её соперницей станет 52-я ракетка мира Лаура Зигемунд из Германии.
