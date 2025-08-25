Наталья Вихлянцева — о Медведеве: даже у Джоковича был большой спад

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о вылете чемпиона 2021 года Даниила Медведева с US Open – 2025. Медведев потерпел поражение от француза Бенжамена Бонзи (3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6). По ходу поединка Медведев показывал неприличные жесты в знак недовольства судьей матча.

«К сожалению, Даниил Медведев проиграл свой матч первого круга с Бонзи. Так получилось, что и на Уимблдоне, и на US Open это случилось в первом матче. Вроде бы, сам Даниил вернулся: ситуация с фотографом, спор с судьёй, и все зрители были на стороне Медведева.

Но как остановить этот спад поймёт только он сам в течение определённого времени. Даже у Джоковича был большой спад, когда он снимался и вылетал с первых кругов. Конечно, мы не можем сравнивать Даниила с «Большой четвёркой»: Федерер, Джокович, Надаль и Маррей. Но Медведев достиг очень многого», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.