Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наталья Вихлянцева — о Медведеве: даже у Джоковича был большой спад

Наталья Вихлянцева — о Медведеве: даже у Джоковича был большой спад
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о вылете чемпиона 2021 года Даниила Медведева с US Open – 2025. Медведев потерпел поражение от француза Бенжамена Бонзи (3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6). По ходу поединка Медведев показывал неприличные жесты в знак недовольства судьей матча.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

«К сожалению, Даниил Медведев проиграл свой матч первого круга с Бонзи. Так получилось, что и на Уимблдоне, и на US Open это случилось в первом матче. Вроде бы, сам Даниил вернулся: ситуация с фотографом, спор с судьёй, и все зрители были на стороне Медведева.

Но как остановить этот спад поймёт только он сам в течение определённого времени. Даже у Джоковича был большой спад, когда он снимался и вылетал с первых кругов. Конечно, мы не можем сравнивать Даниила с «Большой четвёркой»: Федерер, Джокович, Надаль и Маррей. Но Медведев достиг очень многого», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Ему надо отдохнуть от тенниса». Бурная реакция на сенсационный вылет Медведева с US Open
«Ему надо отдохнуть от тенниса». Бурная реакция на сенсационный вылет Медведева с US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android