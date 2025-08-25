Мария Шарапова получит перстень US Open за победу на турнире в 2006 году

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова сегодня, 20 августа, официально получит перстень US Open. Она посетит церемонию в платье, которое является деловым аналогом её спортивной формы на US Open — 2006.

Перстень US Open вручается победителю Открытого чемпионата США по теннису за завоевание титула, являясь традиционным символом победы и признания спортивных достижений в этом престижном турнире. Помимо трофея, перстень вручается всем членам команды-чемпиона.

Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.