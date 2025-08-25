Скидки
Эжени Бушар призналась, что не могла уснуть из-за матча Медведева на US Open — 2025

Комментарии

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар отреагировала на поражение россиянина Даниила Медведева в матче US Open — 2025 с французским теннисистом Бенжаменом Бонзи. Даниил проиграл со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

«Не могу уснуть из-за матча Медведева, боже мой, какая драма», — написала Бушар на своей странице в социальных сетях.

После завершения игры Даниил, находясь на скамейке у корта, длительное время бил свою ракетку, которая в итоге разломалась практически пополам. Затем он опустил голову и молча сидел, переживая свою неудачу. Отметим, что Даниил Медведев потерпел четвёртое поражение подряд на турнирах серии «Большого шлема» в 2025 году.

«Ему надо отдохнуть от тенниса». Бурная реакция на сенсационный вылет Медведева с US Open
