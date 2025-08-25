Эжени Бушар призналась, что не могла уснуть из-за матча Медведева на US Open — 2025

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар отреагировала на поражение россиянина Даниила Медведева в матче US Open — 2025 с французским теннисистом Бенжаменом Бонзи. Даниил проиграл со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

«Не могу уснуть из-за матча Медведева, боже мой, какая драма», — написала Бушар на своей странице в социальных сетях.

После завершения игры Даниил, находясь на скамейке у корта, длительное время бил свою ракетку, которая в итоге разломалась практически пополам. Затем он опустил голову и молча сидел, переживая свою неудачу. Отметим, что Даниил Медведев потерпел четвёртое поражение подряд на турнирах серии «Большого шлема» в 2025 году.