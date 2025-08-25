Скидки
Петра Квитова — Диан Парри, результат матча 25 августа 2025, счет 0:2, 1-й круг US Open

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова провела последний матч в карьере
Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова провела последний матч в карьере. На старте US Open — 2025 она проиграла Диан Парри из Франции, взяв всего один гейм. Встреча завершилась со счётом 1:6, 0:6.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
Петра Квитова
543
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0
6 		6
         
Диан Парри
107
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Отметим, Квитова имеет наибольшее количество выступлений на турнирах «Большого шлема» среди представительниц Чехии в женском одиночном разряде. Участие на US Open — 2025 стало для неё 62-м в сетке ТБШ.

Квитовой 35 лет, она приняла решение завершить профессиональную карьеру после Открытого чемпионата США — 2025. Чешка выигрывала турнир «Большого шлема» на Уимблдоне в 2011 и 2014 годах.

Комментарии
