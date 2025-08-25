Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова провела последний матч в карьере

Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова провела последний матч в карьере. На старте US Open — 2025 она проиграла Диан Парри из Франции, взяв всего один гейм. Встреча завершилась со счётом 1:6, 0:6.

Отметим, Квитова имеет наибольшее количество выступлений на турнирах «Большого шлема» среди представительниц Чехии в женском одиночном разряде. Участие на US Open — 2025 стало для неё 62-м в сетке ТБШ.

Квитовой 35 лет, она приняла решение завершить профессиональную карьеру после Открытого чемпионата США — 2025. Чешка выигрывала турнир «Большого шлема» на Уимблдоне в 2011 и 2014 годах.