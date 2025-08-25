Скидки
«Она этого заслуживает». Джокович — о включении Шараповой в Зал теннисной славы

«Она этого заслуживает». Джокович — о включении Шараповой в Зал теннисной славы
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о включении россиянки Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы, отметив, что голосовал за её вступление.

«Это было круто. Это было здорово. Чудесный момент, и я думаю, Мария этого заслуживает. Очевидно, она невероятная чемпионка, икона вне корта из-за своего бренда и проектов за эти годы», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Мария Шарапова стала первой российской теннисисткой, удостоенной подобного признания. До Шараповой в него вошли лишь два представителя России (все — мужчины) — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).

