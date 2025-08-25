Скидки
Джокович: мой план после окончания карьеры — тренировать Жоао Фонсеку

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пошутил, что после завершения карьеры планирует тренировать восходящую звезду бразильца Жоао Фонсеку.

«Мой план после окончания карьеры — тренировать Жоао Фонсеку. Я собираюсь стать очень дорогим для него», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Ранее Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира он обыграл 19-летнего американского спортсмена Лёнера Тьена со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Соперником Джоковича во втором круге станет Захари Свайда (США). Отметим, Жоао Фонсека также принимает участие на US Open.

