Юлия Путинцева – Элизабетта Коччаретто, результат матча 25 августа 2025, счет 2:0, -й круг US Open

Путинцева одолела Коччаретто на US Open. Её следующей соперницей может стать Калинская
55-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала на Открытом чемпионате США — 2025.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:05 МСК
Юлия Путинцева
55
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Элизабетта Коччаретто
85
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

В матче первого круга 30-летняя Путинцева со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграла 85-ю ракетку мира из Италии Элизабетту Коччаретто.

Встреча Путинцевой с Коччаретто продлилась 1 час 56 минут. В её рамках Юлия ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Элизабетты три эйса, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Путинцевой в Нью-Йорке станет победительница матча Анна Калинская (Россия, 29) — Клерви Нгуну (США, WC).

Сетка US Open - 2025 (ж)
Календарь US Open - 2025
Калинская взяла сет на US Open с «баранкой» — 1:0! Самсонова и Павлюченкова выиграли. LIVE
Калинская взяла сет на US Open с «баранкой» — 1:0! Самсонова и Павлюченкова выиграли. LIVE
