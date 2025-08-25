Путинцева одолела Коччаретто на US Open. Её следующей соперницей может стать Калинская

55-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала на Открытом чемпионате США — 2025.

В матче первого круга 30-летняя Путинцева со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграла 85-ю ракетку мира из Италии Элизабетту Коччаретто.

Встреча Путинцевой с Коччаретто продлилась 1 час 56 минут. В её рамках Юлия ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Элизабетты три эйса, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Путинцевой в Нью-Йорке станет победительница матча Анна Калинская (Россия, 29) — Клерви Нгуну (США, WC).