Себастьян Корда не смог доиграть стартовый матч на US Open — 2025 из-за травмы

75-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда не смог завершить стартовый матч на US Open — 2025.

В матче первого круга Корда встречался с 35-м номером мирового рейтинга из Великобритании Кэмероном Норри. Американец проиграл первые два сета со счётом 5:7, 4:6. После чего, не скрывая разочарования, снялся с поединка из-за травмы спины.

Фото: из эфира Sky Sports

Досрочно завершившаяся встреча Корды с Норри продлилась 1 час 46 минут. В её рамках Себастьян 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Кэмерона три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.