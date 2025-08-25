Себастьян Корда не смог доиграть стартовый матч на US Open — 2025 из-за травмы
75-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда не смог завершить стартовый матч на US Open — 2025.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
35
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
3 : 0
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|
|4
75
Себастьян Корда
С. Корда
В матче первого круга Корда встречался с 35-м номером мирового рейтинга из Великобритании Кэмероном Норри. Американец проиграл первые два сета со счётом 5:7, 4:6. После чего, не скрывая разочарования, снялся с поединка из-за травмы спины.
Фото: из эфира Sky Sports
Досрочно завершившаяся встреча Корды с Норри продлилась 1 час 46 минут. В её рамках Себастьян 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Кэмерона три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
