Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Себастьян Корда – Кэмерон Норри, результат матча 25 августа 2025, счет 0:3, 1-й круг US Open

Себастьян Корда не смог доиграть стартовый матч на US Open — 2025 из-за травмы
Комментарии

75-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда не смог завершить стартовый матч на US Open — 2025.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
Кэмерон Норри
35
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
7 		6
5 		4
             
Себастьян Корда
75
США
Себастьян Корда
С. Корда

В матче первого круга Корда встречался с 35-м номером мирового рейтинга из Великобритании Кэмероном Норри. Американец проиграл первые два сета со счётом 5:7, 4:6. После чего, не скрывая разочарования, снялся с поединка из-за травмы спины.

Фото: из эфира Sky Sports

Досрочно завершившаяся встреча Корды с Норри продлилась 1 час 46 минут. В её рамках Себастьян 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Кэмерона три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Мужская сетка US Open (2025)
Календарь US Open - 2025 (м)
Материалы по теме
Калинская взяла сет на US Open с «баранкой» — 1:0! Самсонова и Павлюченкова выиграли. LIVE
Live
Калинская взяла сет на US Open с «баранкой» — 1:0! Самсонова и Павлюченкова выиграли. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android