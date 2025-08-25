Людмила Самсонова одержала волевую победу на старте US Open — 2025
18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира она обыграла китаянку Юань Юэ. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:4.
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
20
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
100
Юань Юэ
Ю. Юэ
Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Самсонова сделала 10 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету Юэ нет двойных ошибок, две подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.
