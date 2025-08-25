Скидки
Людмила Самсонова — Юань Юэ, результат матча 25 августа 2025, счет 2:1, 1-й круг US Open

Людмила Самсонова одержала волевую победу на старте US Open — 2025
Комментарии

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира она обыграла китаянку Юань Юэ. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 4
         
Юань Юэ
100
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Самсонова сделала 10 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету Юэ нет двойных ошибок, две подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.

