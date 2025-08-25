Скидки
«Возвращайся в тур в следующем году». Джокович обратился к Серене Уильямс

Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на появление 23-кратной чемпионки серии «Большого шлема» американки Серены Уильямс на церемонии введения в Международный зал славы российской теннисистки Марии Шараповой.

«Видеть Серену всегда приятно, мы скучаем. Кстати, она официально не закончила карьеру. Так что я бросаю ей вызов. Серена, возвращайся в тур в следующем году», — сказал Джокович на пресс-конференции.

За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.

