Анастасия Павлюченкова – Даяна Ястремская, результат матча 25 августа 2025, счет 2:1, 1-й круг US Open

Павлюченкова в упорной борьбе одолела Ястремскую на старте US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно начала выступление на US Open — 2025.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
45
Россия
45
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 7 6
7 7 		6 5 4
         
Даяна Ястремская
31
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

В матче первого круга Павлюченкова со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4 обыграла 31-ю ракетку мира из Украины Даяну Ястремскую (30).

Встреча Павлюченковой с Ястремской продлилась 2 часа 40 минут. В её рамках Анастасия три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Даяны 12 эйсов, 11 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Отметим, что по ходу матча Павлюченкова испытывала проблемы со здоровьем. В начале второго сета россиянка вызывала на корт врача и физиотерапевта, которые проверяли её давление и другие жизненные показатели.

Следующей соперницей Павлюченковой в Нью-Йорке станет бывшая первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко.

