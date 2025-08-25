Дино Прижмич — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга US Open

В ночь с 25 августа на 26 августа в Нью-Йорке состоится матч US Open, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встретится с хорватом Дино Прижмичем. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Этот поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте номер 5 после игры Флавио Коболли с Франческо Пассаро и начнётся ориентировочно в 23:30 по московскому времени.

Раньше теннисисты никогда друг с другом не играли. В рейтинге Рублёв сейчас 15-й, а Прижмич — 124-й.

US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.