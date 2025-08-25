Квитова: очень тяжело осознать, что состоялось моё последнее выступление

Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова оценила свой последний матч в карьере. Сегодня, 25 августа, на старте US Open — 2025 она проиграла Диан Парри из Франции, взяв всего один гейм. Встреча завершилась со счётом 1:6, 0:6.

«Спасибо вам, ребята, что пришли. Я надеялась, что сегодня у меня получится выступление получше. Очень тяжело осознать, что состоялось моё последнее выступление. Эмоционально очень тяжело. Спасибо Нью-Йорку за потрясающий турнир. Я счастлива, что это мой последний танец произошёл здесь. Спасибо моему мужу и тренеру. Спасибо моему агенту. Моя семья осталась дома, мои родители. Они многим пожертвовали ради меня в самом начале. Большое спасибо моим тренерам. Это было долгое и удивительное путешествие. Большое спасибо», — сказала Квитова после матча.

Квитовой 35 лет, она приняла решение завершить профессиональную карьеру после Открытого чемпионата США — 2025. Чешка выигрывала турнир «Большого шлема» на Уимблдоне в 2011 и 2014 годах.