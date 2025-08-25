Уго Умбер не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США — 2025
Поделиться
20-я ракетка мира француз Уго Умбер завершил выступление на Открытом чемпионате США — 2025. В матче первого круга он проиграл австралийцу Адаму Уолтону. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 1:6.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
23
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|7
|1
|
|7 7
|5
|6
85
Адам Уолтон
А. Уолтон
Встреча теннисистов продлилась 2 часа 53 минуты. В её рамках Уолтон 15 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Умбера 19 эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
Комментарии
- 25 августа 2025
-
22:56
-
22:52
-
22:52
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:28
-
21:09
-
20:53
-
20:52
-
20:37
-
20:25
-
20:05
-
19:50
-
19:36
-
19:12
-
18:58
-
18:47
-
18:23
-
18:20
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:38
-
17:22
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:13
-
15:00
-
14:58
-
14:42
-
14:23
-
14:14
-
14:06