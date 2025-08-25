Скидки
Уго Умбер не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США — 2025

Уго Умбер не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США — 2025
Комментарии

20-я ракетка мира француз Уго Умбер завершил выступление на Открытом чемпионате США — 2025. В матче первого круга он проиграл австралийцу Адаму Уолтону. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 1:6.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
Уго Умбер
23
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 7 1
6 		7 7 5 6
             
Адам Уолтон
85
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 53 минуты. В её рамках Уолтон 15 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Умбера 19 эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.

