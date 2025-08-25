Уго Умбер не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США — 2025

20-я ракетка мира француз Уго Умбер завершил выступление на Открытом чемпионате США — 2025. В матче первого круга он проиграл австралийцу Адаму Уолтону. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 1:6.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 53 минуты. В её рамках Уолтон 15 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Умбера 19 эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.