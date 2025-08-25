Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Джульета Пареджа, результат матча 25 августа 2025, счет 2:0, 1-й круг US Open

Елена Рыбакина уверенно вышла во второй круг US Open — 2025
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина без проблем вышла во второй круг US Open — 2025. На старте турнира она обыграла американку Джульету Пареджу. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу казахстанки.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 20:50 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Джульета Пареджа
335
США
Джульета Пареджа
Д. Пареджа

Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. За это время Рыбакина (9) сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Пареджи (WC) нет эйсов, девять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Сетка US Open - 2025 (ж)
Календарь US Open - 2025 (ж)
Материалы по теме
7 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Мирра и Рублёв на US Open
7 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Мирра и Рублёв на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android