Елена Рыбакина уверенно вышла во второй круг US Open — 2025

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина без проблем вышла во второй круг US Open — 2025. На старте турнира она обыграла американку Джульету Пареджу. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу казахстанки.

Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. За это время Рыбакина (9) сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Пареджи (WC) нет эйсов, девять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.