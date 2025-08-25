Шестая ракетка мира Мэдисон Киз покинула US Open, допустив 89 невынужденных ошибок за матч
Чемпионка Australian Open — 2025, шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз завершила выступление на US Open — 2025. В первом круге турнира она проиграла Ренате Сарасуа (82-я ракетка мира) из Мексики. Встреча завершилась со счётом 7:6 (12:10), 6:7 (3:7), 5:7.
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:40 МСК
6
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|5
|
|7 7
|7
82
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Продолжительность встречи составила 3 часа 10 минут. За это время Киз сделала семь эйсов, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Сарасуа нет эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.
