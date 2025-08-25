Елена Рыбакина оценила выход во второй круг US Open — 2025

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход во второй круг US Open — 2025. На старте турнира она обыграла американку Джульету Пареджу. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу казахстанки.

«Очень рада победе. Она очень молода, и я думаю, что для своего возраста она играла очень хорошо. Отличная техника. Я думаю, у неё большое будущее. Я просто счастлива, что сегодня удалась подача. Первый матч никогда не бывает лёгким. В целом, мы довольны победой. Большое вам спасибо за то, что пришли и поддержали», — сказала Рыбакина после матча.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.