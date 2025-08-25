Скидки
Анна Калинская – Клерви Нгуну, результат матча 25 августа 2025, счет 2:1, 1-й круг US Open

Анна Калинская вышла во второй круг US Open — 2025, где сразится с Путинцевой
Комментарии

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на Открытом чемпионате США – 2025.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 20:45 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
0 		7 4
         
Клерви Нгуну
178
США
Клерви Нгуну
К. Нгуну

В матче первого круга Калинская (29) со счётом 6:0, 5:7, 6:4 обыграла 178-ю ракетку мира из США, 19-летнюю Клерви Нгуну (WC).

Встреча Калинской с Нгуну продлилась 2 часа и 4 минуты. В её рамках Анна четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Клерви ни одного эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Калинской на US Open — 2025 станет 55-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева.

Сетка US Open - 2025 (ж)
Календарь US Open - 2025 (ж)
