Анна Калинская вышла во второй круг US Open — 2025, где сразится с Путинцевой
29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на Открытом чемпионате США – 2025.
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 20:45 МСК
29
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|4
178
Клерви Нгуну
К. Нгуну
В матче первого круга Калинская (29) со счётом 6:0, 5:7, 6:4 обыграла 178-ю ракетку мира из США, 19-летнюю Клерви Нгуну (WC).
Встреча Калинской с Нгуну продлилась 2 часа и 4 минуты. В её рамках Анна четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Клерви ни одного эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Следующей соперницей Калинской на US Open — 2025 станет 55-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева.
