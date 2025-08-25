«Сейчас я играю хорошо». Рыбакина — после успешного старта на US Open — 2025
Поделиться
10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила свою форму после выхода во второй круг US Open — 2025. На старте турнира она обыграла американку Джульету Пареджу. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0.
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 20:50 МСК
10
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
335
Джульета Пареджа
Д. Пареджа
«Как я уже говорила ранее, сейчас я играю хорошо. Конечно, не на том уровне, на котором хотела бы быть, но постепенно набираю обороты. Матч за матчем. Надеюсь, я смогу продержаться физически до конца US Open. Посмотрим, как пройдет этот турнир», — сказала Рыбакина после матча.
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2025
-
22:56
-
22:52
-
22:52
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:28
-
21:09
-
20:53
-
20:52
-
20:37
-
20:25
-
20:05
-
19:50
-
19:36
-
19:12
-
18:58
-
18:47
-
18:23
-
18:20
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:38
-
17:22
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:13
-
15:00
-
14:58
-
14:42
-
14:23
-
14:14
-
14:06