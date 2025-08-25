Скидки
«Сейчас я играю хорошо». Рыбакина — после успешного старта на US Open — 2025

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила свою форму после выхода во второй круг US Open — 2025. На старте турнира она обыграла американку Джульету Пареджу. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 20:50 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Джульета Пареджа
335
США
Джульета Пареджа
Д. Пареджа

«Как я уже говорила ранее, сейчас я играю хорошо. Конечно, не на том уровне, на котором хотела бы быть, но постепенно набираю обороты. Матч за матчем. Надеюсь, я смогу продержаться физически до конца US Open. Посмотрим, как пройдет этот турнир», — сказала Рыбакина после матча.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

