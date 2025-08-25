Жоао Фонсека вышел во второй круг US Open, обыграв Кецмановича
45-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека успешно стартовал на US Open — 2025. На старте турнира он обыграл Миомира Кецмановича из Сербии.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 19:25 МСК
45
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 5
|3
42
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Встреча теннисистов продлилась 2 часа 26 минут. В её рамках Фонсека 14 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кецмановича шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованный брейк-пойнта из трёх.
Далее Фонсека встретится с Томашем Махачем из Чехии.
US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
