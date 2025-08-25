Скидки
Жоао Фонсека — Миомир Кецманович, результат матча 25 августа 2025, счет 3:0, 1-й круг US Open

Жоао Фонсека вышел во второй круг US Open, обыграв Кецмановича
45-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека успешно стартовал на US Open — 2025. На старте турнира он обыграл Миомира Кецмановича из Сербии.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 19:25 МСК
Жоао Фонсека
45
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 3 		6 5 3
             
Миомир Кецманович
42
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 26 минут. В её рамках Фонсека 14 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кецмановича шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованный брейк-пойнта из трёх.

Далее Фонсека встретится с Томашем Махачем из Чехии.

US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.

