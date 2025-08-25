Жоао Фонсека вышел во второй круг US Open, обыграв Кецмановича

45-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека успешно стартовал на US Open — 2025. На старте турнира он обыграл Миомира Кецмановича из Сербии.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 26 минут. В её рамках Фонсека 14 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кецмановича шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованный брейк-пойнта из трёх.

Далее Фонсека встретится с Томашем Махачем из Чехии.

US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.