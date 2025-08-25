Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер – Федерико-Агустин Гомес, результат матча 25 августа 2025, счет 3:1, 1-й круг US Open

Джек Дрейпер с трудом обыграл 203-ю ракетку мира на старте US Open — 2025
Комментарии

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер успешно стартовал на Открытом чемпионате США – 2025.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Федерико-Агустин Гомес
203
Аргентина
Федерико-Агустин Гомес
Ф. Гомес
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		5 7 9 2
6 		7 6 7 6
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

В матче первого круга Дрейпер (5) со счётом 6:4, 7:5, 6:7 (7:9), 6:2 обыграл 203-ю ракетку мира из Аргентины Федерико-Агустина Гомеса (Q).

Встреча Дрейпера с Гомесом продлилась 3 часа и 5 минут. В её рамках Джек 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету его соперника 15 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Дрейпера в Нью-Йорке станет 48-я ракетка мира из Бельгии Зизу Бергс.

Сетка US Open - 2025 (м)
Календарь US Open - 2025 (м)
Материалы по теме
Калинская пробилась во 2-й круг US Open! Ещё сыграют Рублёв и Мирра. LIVE!
Live
Калинская пробилась во 2-й круг US Open! Ещё сыграют Рублёв и Мирра. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android