Джек Дрейпер с трудом обыграл 203-ю ракетку мира на старте US Open — 2025
Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер успешно стартовал на Открытом чемпионате США – 2025.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
203
Федерико-Агустин Гомес
Ф. Гомес
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 9
|2
|
|7
|6 7
|6
5
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
В матче первого круга Дрейпер (5) со счётом 6:4, 7:5, 6:7 (7:9), 6:2 обыграл 203-ю ракетку мира из Аргентины Федерико-Агустина Гомеса (Q).
Встреча Дрейпера с Гомесом продлилась 3 часа и 5 минут. В её рамках Джек 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету его соперника 15 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Следующим соперником Дрейпера в Нью-Йорке станет 48-я ракетка мира из Бельгии Зизу Бергс.
Комментарии
