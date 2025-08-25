Джек Дрейпер с трудом обыграл 203-ю ракетку мира на старте US Open — 2025

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер успешно стартовал на Открытом чемпионате США – 2025.

В матче первого круга Дрейпер (5) со счётом 6:4, 7:5, 6:7 (7:9), 6:2 обыграл 203-ю ракетку мира из Аргентины Федерико-Агустина Гомеса (Q).

Встреча Дрейпера с Гомесом продлилась 3 часа и 5 минут. В её рамках Джек 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету его соперника 15 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Дрейпера в Нью-Йорке станет 48-я ракетка мира из Бельгии Зизу Бергс.