Камилла Рахимова обыграла Каролин Гарсию в её последнем в карьере матче на US Open

62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова успешно стартовала на Открытом чемпионате США — 2025. В матче первого круга она обыграла француженку Каролин Гарсию, которая провела свой последний поединок на данном турнире. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время Рахимова сделала два эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Гарсии 10 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.
