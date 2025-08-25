Скидки
Камилла Рахимова — Каролин Гарсия, результат матча 25 августа 2025, счет 2:1, 1-й круг US Open

Камилла Рахимова обыграла Каролин Гарсию в её последнем в карьере матче на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова успешно стартовала на Открытом чемпионате США — 2025. В матче первого круга она обыграла француженку Каролин Гарсию, которая провела свой последний поединок на данном турнире. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 21:05 МСК
Камилла Рахимова
65
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Каролин Гарсия
174
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия

Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время Рахимова сделала два эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Гарсии 10 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.

Календарь Us Open - 2025
Сетка Us Open - 2025
Новости. Теннис
Все новости RSS

