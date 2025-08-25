Хенмэн: Медведев был таким стабильным игроком, но его форма пошатнулась

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева в матче US Open — 2025 с французским теннисистом Бенжаменом Бонзи. Даниил проиграл со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. По ходу матча россиянин не раз был эмоционален и раздражён.
«Иногда мы ожидаем от Медведева чего-то неожиданного. Это парень выиграл Открытый чемпионат США в 2021 году и неоднократно выходил в финалы турниров «Большого шлема» в других странах. В этом году он выиграл всего один матч на турнирах «Большого шлема». Ему нужно остановиться и пересмотреть своё отношение к делу и уровень своей игры. Он был таким стабильным теннисистом, но его форма пошатнулась. Ему нужно будет серьёзно поговорить с самим собой и своей командой», — сказал Хенмэн в эфире Sky Sports.
После завершения матча Даниил, находясь на скамейке у корта, длительное время бил свою ракетку, которая в итоге разломалась практически пополам. Затем он опустил голову и молча сидел, переживая свою неудачу.
