Дарья Касаткина – Елена-Габриэла Русе, результат матча 25 августа 2025, счет 2:0, 1-й круг US Open

Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open — 2025, где сразится с Рахимовой
Комментарии

18-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина успешно стартовала на Открытом чемпионате США — 2025.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 22:15 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Елена-Габриэла Русе
70
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе

В матче первого круга Касаткина (15) со счётом 7:5, 6:1 обыграла 70-ю ракетку мира из Румынии Елену-Габриэлу Русе.

Встреча Касаткиной с Русе продлилась 1 час 19 минут. В её рамках Дарья два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Елены-Габриэлы три эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Касаткиной в Нью-Йорке станет 65-я ракетка мира 23-летняя россиянка Камилла Рахимова.

Сетка US Open - 2025 (ж)
Календарь US Open - 2025 (ж)
Калинская и ещё три россиянки — во втором круге US Open: Анна повесила «баранку»
