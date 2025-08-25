Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open — 2025, где сразится с Рахимовой
18-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина успешно стартовала на Открытом чемпионате США — 2025.
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 22:15 МСК
18
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
70
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
В матче первого круга Касаткина (15) со счётом 7:5, 6:1 обыграла 70-ю ракетку мира из Румынии Елену-Габриэлу Русе.
Встреча Касаткиной с Русе продлилась 1 час 19 минут. В её рамках Дарья два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Елены-Габриэлы три эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Касаткиной в Нью-Йорке станет 65-я ракетка мира 23-летняя россиянка Камилла Рахимова.
Комментарии
