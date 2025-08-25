Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open — 2025, где сразится с Рахимовой

18-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина успешно стартовала на Открытом чемпионате США — 2025.

В матче первого круга Касаткина (15) со счётом 7:5, 6:1 обыграла 70-ю ракетку мира из Румынии Елену-Габриэлу Русе.

Встреча Касаткиной с Русе продлилась 1 час 19 минут. В её рамках Дарья два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Елены-Габриэлы три эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Касаткиной в Нью-Йорке станет 65-я ракетка мира 23-летняя россиянка Камилла Рахимова.