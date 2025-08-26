Джек Дрейпер прокомментировал победу в первом круге US Open — 2025

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал успешный старт на Открытом чемпионате США — 2025. В матче первого круга Дрейпер (5) со счётом 6:4, 7:5, 6:7 (7:9), 6:2 обыграл 203-ю ракетку мира из Аргентины Федерико-Агустина Гомеса (Q).
«Невероятно находиться здесь, в Нью-Йорке. Я не был уверен, что смогу выступить здесь в этом году, но после Уимблдона мы с командой проделали огромную работу, чтобы вернуть меня на корт. Сегодня было не лучшее выступление, но это заслуга моего соперника. Он показал выдающийся теннис. Я с нетерпением жду возможности совершенствоваться и, надеюсь, буду становиться ещё лучше по ходу турнира», — приводит слова Дрейпера Sky Sports.
Следующим соперником Дрейпера в Нью-Йорке станет 48-я ракетка мира из Бельгии Зизу Бергс.
