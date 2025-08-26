Скидки
Джек Дрейпер прокомментировал победу в первом круге US Open — 2025

Джек Дрейпер прокомментировал победу в первом круге US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал успешный старт на Открытом чемпионате США — 2025. В матче первого круга Дрейпер (5) со счётом 6:4, 7:5, 6:7 (7:9), 6:2 обыграл 203-ю ракетку мира из Аргентины Федерико-Агустина Гомеса (Q).

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Федерико-Агустин Гомес
203
Аргентина
Федерико-Агустин Гомес
Ф. Гомес
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		5 7 9 2
6 		7 6 7 6
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Невероятно находиться здесь, в Нью-Йорке. Я не был уверен, что смогу выступить здесь в этом году, но после Уимблдона мы с командой проделали огромную работу, чтобы вернуть меня на корт. Сегодня было не лучшее выступление, но это заслуга моего соперника. Он показал выдающийся теннис. Я с нетерпением жду возможности совершенствоваться и, надеюсь, буду становиться ещё лучше по ходу турнира», — приводит слова Дрейпера Sky Sports.

Следующим соперником Дрейпера в Нью-Йорке станет 48-я ракетка мира из Бельгии Зизу Бергс.

