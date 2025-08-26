Скидки
«Не понимаю, о чём он думал». Бартоли — о поведении Медведева в матче с Бонзи

Победительница Уимблдона-2013 французская теннисистка Марион Бартоли отреагировала на эмоциональное поведение россиянина Даниила Медведева во время матча US Open с французским теннисистом Бенжаменом Бонзи. Даниил проиграл со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

«Мы многое увидели от Даниила Медведева. Судья поступил правильно, потому что, когда кто-то выходит на корт, вы получаете первую подачу. Я не понимаю, о чём думал Медведев», — приводит слова Бартоли Sky Sports.

Инцидент произошёл в третьем сете при счёте 5:4 на матчболе француза. После первой подачи Бонзи в сетку фотограф решил, что встреча завершилась, и выбежал на корт. Судья вернул французу первую подачу, что вызвало недовольство Медведева. Россиянин вступил в спор с арбитром, обвинив его в стремлении поскорее закончить матч. Трибуны поддержали Медведева, освистав судью.

