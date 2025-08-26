Скидки
Алисия Паркс — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция первого круга US Open

В ночь с 25 августа на 26 августа в Нью-Йорке состоится матч US Open, в котором российская теннисистка Мирра Андреева встретится с Алисией Паркс из США. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Этот поединок поставлен последним, четвёртым запуском на стадионе Луи Армстронга после игры Каспера Рууда с Себастьяном Офнером и начнётся ориентировочно в 4:00 мск.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:10 МСК
Алисия Паркс
56
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Девушки впервые сыграют друг с другом. В рейтинге Мирра сейчас пятая, а Алисия — 71-я.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.

