Алисия Паркс — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция первого круга US Open
В ночь с 25 августа на 26 августа в Нью-Йорке состоится матч US Open, в котором российская теннисистка Мирра Андреева встретится с Алисией Паркс из США. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Этот поединок поставлен последним, четвёртым запуском на стадионе Луи Армстронга после игры Каспера Рууда с Себастьяном Офнером и начнётся ориентировочно в 4:00 мск.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:10 МСК
56
Алисия Паркс
А. Паркс
Не начался
|1
|2
|3
|
|
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Девушки впервые сыграют друг с другом. В рейтинге Мирра сейчас пятая, а Алисия — 71-я.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.
