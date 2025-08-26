Елена Рыбакина, US Open: результаты на 25 августа, следующая соперница, путь до титула

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно стартовала на US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Рыбакиной на пути к титулу турнира.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Елены Рыбакиной до титула
Сыгранные матчи:
первый круг: Елена Рыбакина (Казахстан) — Джульета Пареджа (США) — 6:3, 6:0
предстоящие матчи:
второй круг: Лючия Бронцетти (Италия);
третий круг: Вероника Кудерметова (Россия, 24);
четвёртый круг: Жасмин Паолини (Италия, 7);
1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1);
1/2 финала: Джессика Пегула (США, 4);
финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).
Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.