Теннис

Ботик ван де Зандсхулп — Хольгер Руне, результат матча 26 августа 2025, счет 0:3, 1-й круг US Open

Хольгер Руне вышел во второй круг Открытого чемпионата США
Датчанин Хольгер Руне с победы стартовал на Открытом чемпионате США. В матче первого круга он обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 22:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
73
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 2
6 		7 7 7 7
             
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Продолжительность встречи составила 3 часа 2 минуты. За это время Руне сделал девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Зандсхулпа шесть подач навылет, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Руне сыграет с победителем пары Янник Штруфф (Германия) – Маккензи Макдональд (США).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
