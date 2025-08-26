Хольгер Руне вышел во второй круг Открытого чемпионата США

Датчанин Хольгер Руне с победы стартовал на Открытом чемпионате США. В матче первого круга он обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).
Продолжительность встречи составила 3 часа 2 минуты. За это время Руне сделал девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Зандсхулпа шесть подач навылет, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Руне сыграет с победителем пары Янник Штруфф (Германия) – Маккензи Макдональд (США).
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.
