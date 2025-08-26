Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг US Open, где встретится с 431-й ракеткой
17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл 149-й номер рейтинга японского спортсмена Йосихито Нисиока в первом круге турнира US Open со счётом 6:3, 7:6 (8:6), 6:3.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 22:20 МСК
17
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 8
|6
|
|6 6
|3
149
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Матч продолжался 2 часа 28 минут.
