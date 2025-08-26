Скидки
Фрэнсис Тиафо — Йосихито Нисиока, результат матча 26 августа 2025 года, счёт 3:0, US Open

Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг US Open, где встретится с 431-й ракеткой
17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл 149-й номер рейтинга японского спортсмена Йосихито Нисиока в первом круге турнира US Open со счётом 6:3, 7:6 (8:6), 6:3.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 22:20 МСК
Фрэнсис Тиафо
17
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 8 6
3 		6 6 3
             
Йосихито Нисиока
149
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока

Матч продолжался 2 часа 28 минут.

Новости. Теннис
Новости. Теннис

