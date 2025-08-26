Скидки
Андрей Рублёв — Дино Прижмич: россиянин выиграл первый сет

В эти минуты 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается со 124-м номером рейтинга хорватским спортсменом Дино Прижмичем в первом круге турнира US Open на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 01:20 МСК
Дино Прижмич
124
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		1
6 		0
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Первый сет продолжался 32 минуты и завершился победой российского теннисиста. Рублёв за это время успел сделать три подачи навылет, допустить одну двойную ошибку и реализовать один брейк-пойнт из одного возможного. На счету его соперника один эйс, две двойных ошибки и ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге победитель встретится со 113-м номером рейтинга американским теннисистом Тристаном Бойером.

