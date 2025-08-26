Андрей Рублёв — Дино Прижмич: россиянин выиграл первый сет

В эти минуты 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается со 124-м номером рейтинга хорватским спортсменом Дино Прижмичем в первом круге турнира US Open на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Первый сет продолжался 32 минуты и завершился победой российского теннисиста. Рублёв за это время успел сделать три подачи навылет, допустить одну двойную ошибку и реализовать один брейк-пойнт из одного возможного. На счету его соперника один эйс, две двойных ошибки и ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге победитель встретится со 113-м номером рейтинга американским теннисистом Тристаном Бойером.