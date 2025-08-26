Скидки
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Нишеш Басаваредди: россиянин сравнял счёт в матче на US Open

Карен Хачанов — Нишеш Басаваредди: россиянин сравнял счёт в матче на US Open
В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Карен Хачанов встречается с представителем США Нишешом Басаваредди.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 00:20 МСК
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 0
7 7 		3 1
             
Нишеш Басаваредди
104
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Карен Хачанов сравнял счёт в матче — 1:1. Россиянин выиграл второй сет со счётом 6:3.

Победитель пары Хачанов – Басаваредди в следующем круге сыграет с сильнейшим из пары Уго Дельен (Боливия) – Камиль Майхшак (Польша).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.

