Андрей Рублёв — Дино Прижмич: второй сет остался за россиянином

В эти минуты 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается со 124-м номером рейтинга хорватским спортсменом Дино Прижмичем в первом круге турнира US Open на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Второй сет завершился победой российского теннисиста со счётом 6:4. Первый сет также остался за Рублёвым (6:4). Россиянин за это время успел сделать шесть подач навылет, допустить одну двойную ошибку и реализовать два брейк-пойнта из двух возможных. На счету его соперника один эйс, четыре двойных ошибки и ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге победитель встретится со 113-м номером рейтинга американским теннисистом Тристаном Бойером.