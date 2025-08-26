Карен Хачанов — Нишеш Басаваредди: россиянин выиграл третий сет на US Open
В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Карен Хачанов встречается с представителем США Нишешом Басаваредди.
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 00:20 МСК
9
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|6
|
|3
|5
|1
104
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Карен Хачанов выиграл третий сет матча. Таким образом, счёт в матче стал 2:1 в пользу россиянина.
Победитель пары Хачанов – Басаваредди в следующем круге сыграет с сильнейшим из пары Уго Дельен (Боливия) – Камиль Майхшак (Польша).
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.
