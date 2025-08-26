Карен Хачанов — Нишеш Басаваредди: россиянин выиграл третий сет на US Open

В эти минуты проходит матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором россиянин Карен Хачанов встречается с представителем США Нишешом Басаваредди.

Карен Хачанов выиграл третий сет матча. Таким образом, счёт в матче стал 2:1 в пользу россиянина.

Победитель пары Хачанов – Басаваредди в следующем круге сыграет с сильнейшим из пары Уго Дельен (Боливия) – Камиль Майхшак (Польша).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.