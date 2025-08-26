Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Дино Прижмич, результат матча 26 августа 2025, счёт 3:0, US Open

Андрей Рублёв уверенно вышел во второй круг US Open
Комментарии

Сегодня, в ночь с 25 на 26 августа, завершился матч первого круга турнира US Oрen между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и 124-м номером рейтинга хорватским спортсменом Дино Прижмичем в первом круге турнира US Open на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер». Россиянин одержал победу со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 01:20 МСК
Дино Прижмич
124
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
6 		6 6
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Матч продолжался 1 час 59 минут. Российский теннисист в этой встрече сделал восемь подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх возможных. На счету его соперника шесть эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх возможных.

В следующем круге победитель встретится со 113-м номером рейтинга американским теннисистом Тристаном Бойером.

Календарь US Open
Турнирная сетка US Open
Материалы по теме
Рублёв и Хачанов победили! А Мирра Андреева рвётся во 2-й круг US Open. LIVE!
Live
Рублёв и Хачанов победили! А Мирра Андреева рвётся во 2-й круг US Open. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android