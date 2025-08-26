Скидки
Анна Бондарь — Элина Свитолина, результат матча 26 августа 2025, счет 2:0, 1-й круг US Open

Бондарь обыграла Свитолину и вышла во второй круг US Open
Венгерская теннисистка Анна Бондарь вышла во второй круг US Open. В матче первого круга она одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:2, 6:4.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 01:40 МСК
Анна Бондарь
97
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Элина Свитолина
15
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Бондарь сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Свитолиной две подачи навылет, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В следующем круге Бондарь сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
