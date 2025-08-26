Бондарь обыграла Свитолину и вышла во второй круг US Open
Венгерская теннисистка Анна Бондарь вышла во второй круг US Open. В матче первого круга она одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:2, 6:4.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 01:40 МСК
97
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
15
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Бондарь сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Свитолиной две подачи навылет, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из девяти.
В следующем круге Бондарь сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.
