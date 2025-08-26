Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Нишеша Басаваредди, результат матча 26 августа 2025, счет 3:1, 1-й круг US Open

Карен Хачанов за три часа победил 104-ю ракетку мира на старте US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов с победы стартовал на Открытом чемпионате США. На старте турнира он обыграл представителя США 104-ю ракетку мира Нишеша Басаваредди со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:2.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 00:20 МСК
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 7 6
7 7 		3 5 1
             
Нишеш Басаваредди
104
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Продолжительность встречи составила 3 часа 12 минут. За это время Хачанов сделал 19 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал семь из восьми брейк-пойнтов. На счету Басаваредди три подачи навылет, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Хачанов сыграет с представителем Польши Камилем Майхшаком.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Материалы по теме
Рублёв и Хачанов победили! А Мирра Андреева рвётся во 2-й круг US Open. LIVE!
Live
Рублёв и Хачанов победили! А Мирра Андреева рвётся во 2-й круг US Open. LIVE!
Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android