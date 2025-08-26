Карлос Алькарас сменил имидж перед стартом US Open
Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас побрился налысо перед своим первым матчем на Открытом чемпионате США.
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:55 МСК
67
Райлли Опелка
Р. Опелка
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В матче первого круга US Open Алькарас встретится с американцем Райлли Опелкой. Победитель этой встречи встретится с итальянцем Маттией Белуччи, который на старте турнира китайца Цзюнчэна Шана.
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.
