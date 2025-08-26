Карлос Алькарас сменил имидж перед стартом US Open

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас побрился налысо перед своим первым матчем на Открытом чемпионате США.

В матче первого круга US Open Алькарас встретится с американцем Райлли Опелкой. Победитель этой встречи встретится с итальянцем Маттией Белуччи, который на старте турнира китайца Цзюнчэна Шана.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.