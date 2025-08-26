Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас сменил имидж перед стартом US Open

Карлос Алькарас сменил имидж перед стартом US Open
Комментарии

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас побрился налысо перед своим первым матчем на Открытом чемпионате США.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:55 МСК
Райлли Опелка
67
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
2
2
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В матче первого круга US Open Алькарас встретится с американцем Райлли Опелкой. Победитель этой встречи встретится с итальянцем Маттией Белуччи, который на старте турнира китайца Цзюнчэна Шана.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.

Материалы по теме
Мирра Андреева в сете от 2-го круга US Open! А Рублёв и Хачанов уже победили. LIVE!
Live
Мирра Андреева в сете от 2-го круга US Open! А Рублёв и Хачанов уже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android