Каспер Рууд вышел во второй круг US Open, где встретится со 107-й ракеткой
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл 140-й номер рейтинга австрийского спортсмена Себастьяна Офнера в первом круге турнира US Open со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (7:5).
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 02:10 МСК
140
Себастьян Офнер
С. Офнер
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|6 5
|
|6
|7 7
12
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Норвежский теннисист в этой встрече сделал девять подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх возможных. В следующем круге победитель встретится со 107-м номером рейтинга бельгийским теннисистом Рафаэлем Коллиньоном.
Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.
