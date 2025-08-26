Каспер Рууд вышел во второй круг US Open, где встретится со 107-й ракеткой

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл 140-й номер рейтинга австрийского спортсмена Себастьяна Офнера в первом круге турнира US Open со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Норвежский теннисист в этой встрече сделал девять подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх возможных. В следующем круге победитель встретится со 107-м номером рейтинга бельгийским теннисистом Рафаэлем Коллиньоном.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.