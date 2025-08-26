Скидки
Винус Уильямс — Каролина Мухова, результат матча 26 августа 2025, счет 1:2, 1-й круг US Open

45-летняя Винус Уильямс проиграла Каролине Муховой в первом круге US Open
Комментарии

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг US Open. В матче первого круга она проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой со счётом 3:6, 6:2, 1:6.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 02:20 МСК
Винус Уильямс
602
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 1
6 		2 6
         
Каролина Мухова
13
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. За это время Уильямс сделала четыре эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Муховой семь подач навылет, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Мухова сыграет с победителем пары Симона Кырстя (Румыния) – Солана Сьерра (Аргентина).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

