45-летняя Винус Уильямс проиграла Каролине Муховой в первом круге US Open
Поделиться
45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг US Open. В матче первого круга она проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой со счётом 3:6, 6:2, 1:6.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 02:20 МСК
602
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|2
|6
13
Каролина Мухова
К. Мухова
Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. За это время Уильямс сделала четыре эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Муховой семь подач навылет, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующем круге Мухова сыграет с победителем пары Симона Кырстя (Румыния) – Солана Сьерра (Аргентина).
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2025
-
04:50
-
04:25
-
04:13
-
04:01
-
03:36
-
03:26
-
03:24
-
02:58
-
02:41
-
02:03
-
01:57
-
01:51
-
01:27
-
01:19
-
00:57
-
00:51
-
00:35
-
00:16
- 25 августа 2025
-
23:53
-
23:43
-
23:36
-
23:26
-
23:01
-
22:56
-
22:52
-
22:52
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:28
-
21:09
-
20:53
-
20:52
-
20:37
-
20:25