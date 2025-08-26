45-летняя Винус Уильямс проиграла Каролине Муховой в первом круге US Open

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг US Open. В матче первого круга она проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой со счётом 3:6, 6:2, 1:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. За это время Уильямс сделала четыре эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Муховой семь подач навылет, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Мухова сыграет с победителем пары Симона Кырстя (Румыния) – Солана Сьерра (Аргентина).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.